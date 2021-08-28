Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in acı günü
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in acı günü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası korona virüsten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası korona virüsten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önceki hafta yakalandığı korona virüs nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Vali Abdullah Erin'in babası Mehmet Erin hayatını kaybetti. Bugün öğleden sonra hayatını kaybeden Mehmet Erin'in cenazesinin nerede defnedileceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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