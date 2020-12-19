Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi Bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi Bayramını kutladı

19.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:36
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi Bayramını kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi Bayramını kutladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi Bayramını kutladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre dün Viranşehir ilçesinde yaşayan Ezidi vatandaşları ziyaret eden Vali Erin bayramlarını kutladı.

Ailelerle sohbet eden Erin, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan tüm vatandaşların inanç özgürlüğü bulunduğunu, herkesin ibadetlerini yapabilme hürriyetinin bulunduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Erin'e Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülben Ergen Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Neymar Okan Buruk Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi Bayramını kutladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:38:47. #1.14#
title