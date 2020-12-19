Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi Bayramını kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi Bayramını kutladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre dün Viranşehir ilçesinde yaşayan Ezidi vatandaşları ziyaret eden Vali Erin bayramlarını kutladı.

Ailelerle sohbet eden Erin, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan tüm vatandaşların inanç özgürlüğü bulunduğunu, herkesin ibadetlerini yapabilme hürriyetinin bulunduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Erin'e Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme