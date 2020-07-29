Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla mücadele konusunda imkanların yeterli olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması
29.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:26

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla mücadele konusunda imkanların yeterli olduğunu bildirdi.

Vali Erin, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü bir yaşam sürecinin hayata geçtiğini, bu amaçla ticari faaliyetler başta olmak üzere tüm faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Kentte salgın sürecinin tüm kurumlarca koordinasyon içerisinde takip edildiğini belirten Erin, "En etkili şekilde önlemler almaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Gereksiz yere fırtınalar koparmaya gerek yok ama bu herhangi bir riskin olmadığı anlamına da gelmiyor. Hastane kapasitemiz, sağlık kurumlarının kapasitesi, yerel kurumlarımızın ve kamu idaresinin imkanları şu anda pandemiyle mücadeleye yeterli." dedi.

Öngürüler dışında olağanüstü bir durumla karşı karşıya olmadıklarını vurgulayan Erin, ancak kentte, vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını dile getirdi.

Bayramda tedbir çağrısı

Salgınla ilgili ihtiyaca göre tedbir alındığını anlatan Erin, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde hayatı kısıtlayıcı bir durum söz konusu olmayacak. Bayram dolayısıyla toplu bayram ziyaretleri, bayram yemekleri, toplu eğlenceler, ziyaretler, bunların hiçbirinin yapılmaması konusunda Hıfzıssıhha Kurulunca aldığımız kararlar var. Daha dikkatli olmaya özen göstermemiz gerekiyor. Telefonlar var, görüntülü olarak bayramlaşmak mümkün. Dolayısıyla yakınlarımızı, özellikle belli bir yaşın üstündekileri, çok sevdiğimiz insanları ve toplumun diğer bireylerini düşünerek, sorumluluk içerisinde telefonla görüşerek bayramlarını tebrik etmek yapacağımız en doğru şey olacak. Bayramda hareketliliği artırmak değil azaltmak gerekiyor. Her birimizin kendi aile bireylerimizle bu bayramı idrak etmesinde toplum sağlığı açısından fayda sağlayacağını değerlendiriyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de maske, sosyal mesafe gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayramın, daha fazla yakınlaşma dönemi olmasına rağmen Kurban Bayramı'nda tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Beyazgül, gönüllerin yakınlaşması, sosyal mesafenin korunması temennisinde bulundu.

Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğul, Tiracet Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şekif Bakay ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Magazin
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı Ekonomi
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Pınar Gültekin
Magazin Emrah Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 16:45:26. #1.15#
title