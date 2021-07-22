Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den aşı çağrısı
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den aşı çağrısı Şanlıurfa'da gençler korona virüs aşısı olmaktan kaçınıyor Haftada bir işlenen cinayet ve kan davaları şehre zarar veriyor Bayram ziyaretleri gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ildeki aşı durumu ile yaşanan kan davaları ve...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den aşı çağrısı

Şanlıurfa'da gençler korona virüs aşısı olmaktan kaçınıyor

Haftada bir işlenen cinayet ve kan davaları şehre zarar veriyor

ŞANLIURFA - Bayram ziyaretleri gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ildeki aşı durumu ile yaşanan kan davaları ve cinayetler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinin başında yer alan Şanlıurfa'da gençlerin aşı olmaya yanaşmamasına dikkat çeken Vali Abdullah Erin, yaşlı nüfusun daha fazla aşı olduğunu belirtti. Gençleri de aşıya davet eden Vali Erin, korona virüsü yenmenin aşı olmakla mümkün olacağını belirtti. İl genelinde yaşanan cinayet ve kan davalarına da dikkat çeken Vali Erin, neredeyse 10 günde bir yaşanan cinayetlerin artık sonlandırılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini aktardı.

Şanlıurfa'da genç nüfus aşı olmaktan kaçınıyor

Şanlıurfa'da aşılama oranının Türkiye ortalamasının yarısında olduğunu belirten Vali Abdullah Erin, salgınla mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu hatırlatarak, 65 yaş üstü aşılamada oldukça iyi sonuçlar elde edilmesine rağmen daha genç nüfusun aşı konusunda duyarlı davranmalarını istedi. Şanlıurfa'da genç nüfusu da aşı olmaya davet eden Vali Erin, "Türkiye'de aşı ortalaması yüzde 70'lere ulaşmak üzere. Bu başarı, dünyaya da örnek gösteriliyor ancak Şanlıurfa'da bu oran çok düşük. Yüzde 34 civarı bir aşılanma oranı ile Türkiye ortalamasının yarısı civarındayız. Önümüzdeki dönemde tekrar artacak vaka sayılarının oluşturacağı olumsuzluklar, Allah korusun ölümler ve korona virüsün tetikleyeceği diğer rahatsızlıkların, insanlarımızın sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için lütfen Şanlıurfalı kardeşlerimiz, özellikle genç kesim randevusuz bir şekilde sağlık birimlerimize, hastanelerimize ve hemen hemen her noktada oluşturduğumuz noktalara giderek aşı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

10 günde bir işlenen cinayetlere son vermeliyiz

Bayramların, kardeşlik, barış, dargınlık ve küskünlüklerin sona erdiği günler olduğunu kaydeden Vali Erin, "Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlıkları ve diğer çok küçük meselelerden dolayı insanlarımızın birbirlerine zarar vermeleri, bunun ulusal hatta uluslararası medyada gündem olması, Peygamberler kenti olarak tabir ettiğimiz Şanlıurfa'ya verdiği inanılmaz zarar var. Bu konuda, tüm Şanlıurfalı kardeşlerimize, ailelere, kanaat önderlerine, din adamlarına ve aşiretlerin hepsine bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Lütfen, birbirinize zarar vermekten vazgeçin. Barış ve kardeşlik içerisinde yaşamayı bilelim. Geçmişimize, tarihimize, Peygamberler kenti olma unvanımıza yaraşır bir şekilde sulh ve selamet içerisinde olalım. Bunu bütün dünyaya gösterelim. Neredeyse 10 günde bir, haftada bir meydana gelen cinayetlere son verelim. Bu konuda bir toplumsal duyarlılık oluşturalım. Hep birlikte hareket edelim. Şanlıurfa'yı medeni, olumlu, güzel gelişmelerle dışarıya yansıtalım. Bunu başarabilecek bilgi, birikim, tarihsel geçmişe sahibiz. Bu çağrıyı da bayram münasebetiyle bir kez daha yapmış olalım." diye konuştu.

Bayram münasebetiyle ilk ziyaretini Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne yapan Vali Erin, görev başında olan polislerin bayramını tebrik etti. Ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Erin, burada da görev yapan Mehmetçiklerle bayramlaştı.

Bayram ziyaretlerine şehit ve gazilerin ailelerine yaptığı ziyaretlerle devam eden Vali Erin, ailelerle sohbet ederek, çocuklara çeşitli oyuncaklar ve hediyeler dağıttı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den aşı çağrısı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den aşı çağrısı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den aşı çağrısı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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