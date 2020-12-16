Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:47
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA'nın

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Erin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Erin, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" başlıklı fotoğrafı, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Erin, 2020 yılının en önemli olaylarının fotoğraflara yansıdığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu aktaran Vali Erin, Anadolu Ajansının 100 yılı aşkın süredir yurt içi ve dışındaki bütün çalışanlarıyla önemli ve başarılı çalışmalar icra ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Erin, başarı ve özveriyle görev yapan yurt içi ve yurt dışındaki muhabir ve çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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