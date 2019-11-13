Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin "Cephanelikte...
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin "Cephanelikte...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin "Cephanelikte patlama meydana geldi.

13.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:35
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin

Valisi , 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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