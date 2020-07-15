Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: "15 Temmuz ruhunu diri tutmalıyız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: "15 Temmuz ruhunu diri tutmalıyız"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz anma etkinlikleri için yaptığı açıklamada, hain teşebbüsün üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, ihanet teşebbüsünün sonuçlarıyla, nedenleriyle birlikte zihinlerde ve hafızalarda sürekli canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:
15.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:37

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz anma etkinlikleri için yaptığı açıklamada, hain teşebbüsün üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, ihanet teşebbüsünün sonuçlarıyla, nedenleriyle birlikte zihinlerde ve hafızalarda sürekli canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Şanlıurfa Valiliğinde yapılan basın toplantısı ile başladı. Toplantı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkez ilçe Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Vali Erin yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un önemine ve bu kapsamda Şanlıurfa'da yapılacak etkinliklere değindi. Erin, "15 Temmuz 2016'nın üzerinden tam 4 yıl geçti. O gece karanlık bir geceydi ama bir yönüyle de milletimizin yeniden şahlanışının, dirilişinin ve kıyamının günü ve yıldönümü olduğunu hep birlikte biliyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihi Türk milletinin bu kutsal toprakları yeniden vatan kılışının yıl dönümüdür aynı zamanda. Üzerinden 4 yıl geçen bu hain ihanet teşebbüsünün sonuçlarıyla, nedenleriyle birlikte zihinlerde ve hafızalarda sürekli canlı tutulmalıdır. O günden ve geceden millet olarak hep birlikte ders almamız gerektiğini ve geleceğimizi de ona göre şekillendirme yolunda olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anma etkinlikleri gün boyu devam edecek

Vali Erin, anma etkinliklerini gün boyu devam edeceğini belirterek, "Bizler millet olarak şanlı bir tarihe, destanlarla dolu bir maziye sahibiz. 15 Temmuz şanlı direnişinin kutlamalarını ve anmalarını gün boyunca, gece yarısına kadar devam ettireceğiz. Bugün şehitliği ve Şanlıurfa'dan da bu şanlı direnişe katılan ve şehit olan kardeşlerimizin ailelerini ziyaret edeceğiz. Ardından da akşam namazıyla başlayacak ve gece yarısına kadar da devam edecek olan bir programımız var. Gece yarısında da Cumhurbaşkanımız halka seslenirlerse onu da canlı bir şekilde meydanda vereceğiz. Bu programa bütün vatandaşlarımızın, devam eden korona tehdidi nedeniyle gerekli önlemlere riayet etmek suretiyle katılımını rica ediyor ve halkımızı davet ediyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri hep birlikte alacağız. Vatandaşlarımızın da özellikle fiziki mesafeye uymalarını ve maske takmalarını rica ediyoruz. ve orada birlik beraberlik tablosunu bu kurallara uymak suretiyle bütün dünyaya göstererek bir mesaj vermeyi arzu ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyor, bu ihanet teşebbüsüne kalkışan bütün hainleri bir kez daha lanetliyorum. Şehitlerimize Cenabı Allahtan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömür temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Erin, son günlerde artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması yönünde uyarıda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar Yaşam
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici Dünya
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi için örnek aldığı Almanya modelinin ayrıntıları
Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi için örnek aldığı Almanya modelinin ayrıntıları
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Hadise Demet Akalın Selçuk Yöntem
Spor Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Ayasofya Survivor 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: "15 Temmuz ruhunu diri tutmalıyız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 16:55:53. #1.15#
title