Şanlıurfa Valiliğine erişilebilirlik belgesi

24.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:29

Engelli bireyleri toplumun bir parçası olarak görüp, onların hayata aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak şekilde düzenleme yapan kamu kurum ve kuruluşlarına verilen erişilebilirlik belgesinin ilki, Şanlıurfa Valiliğine verildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından hazırlanan Erişilebilirlik Belgesi, Şanlıurfa'da ilk olarak Valilik binası için düzenlendi. Düzenlenen belge; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici tarafından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e arz edildi.



Şanlıurfa Valiliğinin de içinde bulunduğu Hükümet Konağı yerleşkesinde, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde düzenlemelerin önemli kısmı mimari olarak inşa edilmiş bulunuyor. Yerleşke girişleri, otoparkları, engelli rampaları, kapıları, koridorları, asansörleri de ortopedik ve görme engelli vatandaşların kullanımına uygun bulunan Şanlıurfa Valiliği binası, engelli bireyleri önemseyen düzenlemesiyle, Erişilebilirlik Belgesi alan ilk kamu kurumu oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA