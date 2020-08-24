Şanlıurfa Valiliğinden "Kovid-19 dolandırıcılığı" uyarısı Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında valilik isminin kullanılarak yapılmak istenen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında valilik isminin kullanılarak yapılmak istenen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, son günlerde Kovid-19 ile mücadele kapsamında dolandırıcılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Valiliğin isminin kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı vurgulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ihtiyaç duyulan bazı tıbbi cihaz ve malzemenin satın alınacağı bahanesiyle, Valiliğimizin ismi kullanılarak vatandaşlarımızın arandığı ve para talep edildiği öğrenilmiştir. Valiliğimiz ve bağlı kurumlar ile bu kurumlarda çalışan kamu personelinin ismi kullanılarak ve vatandaşımızın iyi niyeti suistimal edilerek, çıkar sağlamayı amaçlayan girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi ve bu tür teşebbüslerin gecikmeden kolluk birimlerimize bildirilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA