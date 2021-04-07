Şanlıurfa Valiliğinden engellilere akülü tekerlekli sandalye desteği
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Şanlıurfa Valiliğinden engellilere akülü tekerlekli sandalye desteği

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Valiliğinden engellilere akülü tekerlekli sandalye desteği

Şanlıurfa Valiliği, iki engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, iki engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, kendisine ulaşarak destek talebinde bulunan iki engelli vatandaşın daha hayatını kolaylaştıracak akülü tekerlekli sandalyenin temin edilmesini sağladı.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyelerden biri Erin tarafından engelli Bilal Yalçın'a teslim edilirken, işe gidip gelmekte zorlanan engelli Ahmet Güntekin'in akülü aracı da Vali Yardımcısı Mustafa Akın tarafından teslim edildi.

Yalçın ve Güntekin, engellilere verdiği destek ve gösterdiği yakınlıktan dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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