Şanlıurfa Valiliği ile IOM, Suriyelilere destek için işbirliği anlaşması imzaladı
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Şanlıurfa Valiliği ile IOM, Suriyelilere destek için işbirliği anlaşması imzaladı

Şanlıurfa Valiliği ile IOM, Suriyelilere destek için işbirliği anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında Suriyelilere destek için işbirliği anlaşması imzalandı.

Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında Suriyelilere destek için işbirliği anlaşması imzalandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği ile Uluslararası Göç Örgütü arasındaki anlaşma, Vali Abdullah Erin ile IOM Temsilcisi Jinan Omar tarafından imzalandı.

Anlaşmaya göre, hedef kitledeki Suriyeli bireylere yönelik ekonomik büyüme ve insani gelişme, kendi kendine yeterliliğin desteklenmesinin teşvik edilmesi, yoksulluğun azaltılması, teknik destek, barınma ve topluluk istikrarına yönelik program ve projeler yürütülecek. Çalışmaların kolaylaştırılması için de Şanlıurfa Valiliği koordinasyon desteği sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, ulusal ve uluslararası iyi niyetli hareket eden kurum ve kuruluşlarla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde olduklarını belirtti.

Bu alanda çalışmak isteyen kuruluşlara sonuna kadar sahayı açık tuttuklarını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Uluslararası Göç Örgütü, bu alanda etkin faaliyet gösteren kuruluşların başında geliyor. Özellikle iki yıldır yardım ulaştırdıkları kişi sayısı ve faaliyetleriyle dikkat çekiyor. İmzalanan anlaşma ile yardım ulaştırılan Suriyeli sayısını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Şanlıurfa'da 425 bin kadar Suriyeli yaşıyor. On yıldan bu yana Şanlıurfa'da olan bu insanlara yardımcı ve destek olmaya, millet ve devlet olarak devam edeceğiz. Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad ve Rasulayn'da 200 bin kadar Suriyeli bulunuyor. Orada da en ücra köşedeki insanlara da yardımcı olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Suriye'deki insanlık dramı karşısında tüm insanlığın harekete geçmesi gerekiyor ancak uluslararası kurumlar ve camialar bu konuda iyi bir sınav vermedi."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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