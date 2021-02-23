Şanlıurfa Valiligi: Bozova'da ölen 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Şanlıurfa Valiligi: Bozova'da ölen 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

23.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:03
Şanlıurfa Valiligi: Bozova'da ölen 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde balık avlamak için gölet kenarında kamp yaptıkları panelvanda ölü olarak bulunan 3 kişinin araç içerisinde; ısınmak için taş ocağı mangalında yaktıkları kömür ateşinden, havaya karışan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde balık avlamak için gölet kenarında kamp yaptıkları panelvanda ölü olarak bulunan 3 kişinin araç içerisinde; ısınmak için taş ocağı mangalında yaktıkları kömür ateşinden, havaya karışan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.

21 Şubat Pazar günü Bozova'nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhüyük Mahallesi'nde balık tutmak için göl kenarında kamp yapan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers (50) ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde taş ocağı mangalında yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Yaşanan ölümle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, cansız bedeni bulunan 3 kişinin balık tutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına geldikleri belirtilerek şöyle denildi:

"Panelvan tipi araç ile balık tutmak ve piknik yapmak için gelen 1'i çocuk 3 kişilik bir aile, araç içerisine koydukları ısınmak amaçlı taş ocağı çay mangalını, odun ve kömür ile yakmak suretiyle uyumaları üzerine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayda kullanılan taş ocağı çay mangalının, açık arazide yemek pişirmek veya su ısıtmak amaçlı kullanılması gerekirken, kapalı bir alanda amaç dışı kullanılması sonucu bir ailenin yok olmasına neden olmuştur."


Şanlıurfa Valiligi: Bozova'da ölen 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Şanlıurfa Valiligi: Bozova'da ölen 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Şanlıurfa Valiligi: Bozova'da ölen 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Şanlıurfa Valiligi: Bozova'da ölen 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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