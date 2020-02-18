Şanlıurfa vali erin resulayn'da güvenlik noktalarını denetledi
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Şanlıurfa vali erin resulayn'da güvenlik noktalarını denetledi

Vali Erin Resulayn'da güvenlik noktalarını denetlediŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Ceylanpinar'a sınır komşusu olan Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki güvenlik nokatalarında incelemelerde bulundu.

18.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:47
Şanlıurfa vali erin resulayn'da güvenlik noktalarını denetledi

Vali Erin 'da güvenlik noktalarını denetledi

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, ile terörden temizlenen Ceylanpinar'a sınır komşusu olan 'nin Rasulayn ilçesindeki güvenlik nokatalarında incelemelerde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve hayatın normale döndüğü Rasulayn ilçesini ziyaret eden Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerince karşılandı. Huzurun sağlanması adına yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Erin, Rasulayn Emniyet Müdürlüğü ve askeri kontrol noktaları ile Rasulayn Hastanesi'nde devam eden tadilat ve tefrişat çalışmalarını inceledi. Erin, son olarak Rasulayn Yerel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek, ilçedeki çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: DHA

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: Şanlıurfa vali erin resulayn'da güvenlik noktalarını denetledi
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