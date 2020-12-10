ŞANLIURFA - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
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ŞANLIURFA - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

10.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:07

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu bir şüphelinin, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı maddeyle sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçesinin girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Bu sırada terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır parça tesirli bomba imha edildi.

ŞANLIURFA - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
ŞANLIURFA - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
ŞANLIURFA - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi
ŞANLIURFA - Üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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