Şanlıurfa uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası motorize narkotimler

06.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:39

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası motorize narkotimler

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ? ŞANLIURFA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu. Kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motosikletli polisler, şehrin çeşitli bölgelerinde ulaşılması güç yerlere motosikletlerle ulaşarak uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Narkotik motorize ekipleri özellikle eğitim-öğretim dönemleri içerisinde okul çevrelerinde devriye görevinde bulunuyor. Gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ile mahalle aralarındaki kahvehanelere denetimler gerçekleştiren ekipler uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Metruk binalar ve mağaralar bölgesinde görev yapan Narkotim motorize ekipleri yaptığı işlerle uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcı ile kullanıcıların korkulu rüyası haline geldi. Kentte riskli bölge olarak bilinen Eyyübiye, Direkli, Bahçelievler, Bağlarbaşı Mahallelerinde ve magaralar bölgesinde eğitimli köpek 'Kyra'yla çalışma yapan ekipler, burada şüpheli kişilerin ve arçların tespiti ve incelemesi yapıldı. Üst araması. Kimlik sorgulaması. Araç içi arama, mağaralarda uyuşrucu madde bulma faaliyetlerinde bulundu. Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan motorize ekipler, geçtikleri mahallelerde vatandaşların sevgi gösteriside bulunması dikkatlerden kaçmadı. Kent genelinde 20 günlük şok uygulama yapan ekipler tarafından gözaltına alınan 35 kişi ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA