ŞANLIURFA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı

ŞANLIURFA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Gençlerin toplanmasından detaylar Açılan dövizler Gençler adına Ayşe Nacar'ın konuşması Şanlıurfa'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı.

Gençlerin toplanmasından detaylar

Açılan dövizler

Gençler adına Ayşe Nacar'ın konuşması Şanlıurfa'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı.

Şanlıurfa Adliyesi önünde toplanan gençler adına konuşan Ayşe Nacar da CHP Genel Başkanının hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylediğini öne sürdü.

Bir yıl boyunca hazırlandıkları sınavın ilk oturumunun bu yalan haberin etkisi altında sonlandığını dile getiren Nacar, mağdur edildiklerini ifade etti.

Yalanların sınavın sona ermesiyle sonlandırıldığını ancak artık her şey için çok geç olduğunu dile getiren Nacar, sosyal medya üzerinden başlattıkları #ÖzürDileKılıçdaroğlu tagı nedeniyle kendilerini "trol" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açmak için toplandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu
Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Söke söke bu parayı sizden alırlar' sözlerine yanıt: Bize sökmez
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söke söke bu parayı sizden alırlar" sözlerine yanıt: Bize sökmez
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Deniz Poyraz Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Mert Müldür Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞANLIURFA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:08:45. #1.14#

title