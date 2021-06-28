ŞANLIURFA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı

Gençlerin toplanmasından detaylar Açılan dövizler Gençler adına Ayşe Nacar'ın konuşması Şanlıurfa'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı.

Gençlerin toplanmasından detaylar

Açılan dövizler

Gençler adına Ayşe Nacar'ın konuşması Şanlıurfa'da üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı.

Şanlıurfa Adliyesi önünde toplanan gençler adına konuşan Ayşe Nacar da CHP Genel Başkanının hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylediğini öne sürdü.

Bir yıl boyunca hazırlandıkları sınavın ilk oturumunun bu yalan haberin etkisi altında sonlandığını dile getiren Nacar, mağdur edildiklerini ifade etti.

Yalanların sınavın sona ermesiyle sonlandırıldığını ancak artık her şey için çok geç olduğunu dile getiren Nacar, sosyal medya üzerinden başlattıkları #ÖzürDileKılıçdaroğlu tagı nedeniyle kendilerini "trol" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açmak için toplandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan