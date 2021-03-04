Şanlıurfa, UNESCO'ya 'müzik şehri' başvurusu yapacak
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Şanlıurfa, UNESCO'ya 'müzik şehri' başvurusu yapacak

04.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:17
Şanlıurfa, UNESCO'ya 'müzik şehri' başvurusu yapacak

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, kentin yöreye özgü müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla UNESCO'ya 'Müzik Şehri' başvurusunu yapmaya hazırlanıyor.

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, kentin yöreye özgü müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla UNESCO'ya 'Müzik Şehri' başvurusunu yapmaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, birçok ünlü sanatçının yetiştiği kentin müzikal zenginliğini tüm dünyaya duyurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sıra gecelerinin kent sınırlarını aştığı Şanlıurfa'da, müzik kültürünün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da tescillenmesi için 2021 yılında yapılacak başvuru ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tüm paydaş kurumlarla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde bir araya gelinen toplantıda yapılan çalışmalar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek etkinlikler ve atılacak adımlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.


Şanlıurfa, UNESCO'ya 'müzik şehri' başvurusu yapacak
Şanlıurfa, UNESCO'ya 'müzik şehri' başvurusu yapacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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