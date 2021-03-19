Şanlıurfa Ülkü Ocakları'ndan duygulandıran anma programı
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Şanlıurfa Ülkü Ocakları'ndan duygulandıran anma programı

19.03.2021 01:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:59

Şanlıurfa Ülkü Ocakları'ndan duygulandıran anma programı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Birecik Ülkü Ocakları tarafından anma programı düzenlendi.

Şanlıurfa Ülkü Ocakları'ndan duygulandıran anma programı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Birecik Ülkü Ocakları tarafından anma programı düzenlendi.

Şehitler Ormanı'nda yapılan anma programı, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri'ne" adlı şiirinin okunması ile başladı. Etkinlikte Çanakkale Zaferi'ni anlatan oyun ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Birecik Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada, Çanakkale Zaferi'yle büyük bir kahramanlık destanı yazıldığına dikkat çekilerek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere rahmet dilendi.

Şanlıurfa Ülkü Ocakları'ndan duygulandıran anma programı
Şanlıurfa Ülkü Ocakları'ndan duygulandıran anma programı
Şanlıurfa Ülkü Ocakları'ndan duygulandıran anma programı
Şanlıurfa Ülkü Ocakları'ndan duygulandıran anma programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT

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