Şanlıurfa ulaşımında yeni dönem başladı

Ulaşımda kalite ödülü alan Şanlıurfa'ya 65 yeni otobüs daha



ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin alımını gerçekleştirdiği 65 adet yeni otobüs, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Türkiye'de nüfus oranına göre toplu taşımada en büyük araç filosuna sahip olan ve ulaşımda kalite ödülü alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yeni aldığı 65 adet otobüs, düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu. Engelli vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için engelli rampası bulunan ve WİFİ hizmetinin de sunulacağı 20 adet 7 metrelik, 25 adet 12 metrelik ve 20 adette körüklü 18 metrelik otobüsler BEL-SAN A.Ş. bünyesinde, şehir içi ulaşımda kolaylık sağlayacak.

Törene katılım yoğun oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan araç filosunun hizmet törenine katılım yoğun oldu. Haleplibahçe - Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, ilçe belediye başkanları, AK Parti teşkilatı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende halkı selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da şehir içi ulaşım sorunlarını ortadan kaldırabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Günlük 190 bin kişinin ulaşımı sağlanıyor

Toplu taşımanın önemine değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Nihat Çiftçi, şehir içi ulaşımda her gün ortalama 190 bin kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

13 ilçenin tümüyle kalkınan ve gelişen bir Şanlıurfa için çalıştıklarını dile getiren Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa, Türkiye'nin nüfus bakımından 9. büyük ili. Bugün TÜİK verilerine göre nüfusumuz 1 milyon 940 bin ve nüfus artış hızı bakımından birinci sıradayız. Bununla birlikte her yıl 58 bin dolayında çocukla bereketli bir şekilde peygamberler şehrinin büyüdüğünü biliyoruz. Aynı zamanda 524 bin Suriyeli kardeşimize de ev sahipliği yapıyoruz. Dolayısıyla bu kadar dinamik olan bir şehrin çok doğaldır ki büyümesi her yönüyle hızlı oluyor. Bizler Büyükşehir kadroları olarak mümkün mertebe bu hıza erişmenin ve sorumlu olduğumuz 13 ilçenin her alanda gelişmesini, kalitesini yükseltebilmenin derdindeyiz" dedi.

"Türkiye'de en ucuz ulaşım Şanlıurfa'da"

Türkiye'deki 30 Büyükşehir arasında en ucuz ulaşımın Şanlıurfa olduğunu ve bunu Büyükşehir Belediyesi olarak halka sunduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizim her gün 190 bin canımızı evine, işyerine, mahallesine zamanında ulaştırma sorumluluğumuz var. Yine Şanlıurfalı kardeşlerimize şunu söylemek istiyoruz. Türkiye'deki 30 Büyükşehir arasında toplu taşımada vatandaşına en ucuz hizmeti sağlayan belediye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. Bu önemli ve temel bir hizmettir. Ekonomik durumu yerinde olmayan kardeşlerimiz anlamında, yine muaf tutuğumuz engelli kardeşlerimiz anlamında, yine ücretten muaf tuttuğumuz yaşlı ablalarımız ağabeylerimiz anlamında önemli bir hizmettir" diye konuştu.

Trambüs projesi sürüyor

Başkan Çiftçi konuşmasında özellikle Trambüs Birinci Etap Proje çalışmalarını yakından takip ettiğini de belirterek, "Biz kafa kafaya vererek Şanlıurfa'da hem ulaşım, hem trafik,yol ağları ve park anlamında geleceğe taşımamak adına sorunu kökünden çözeceğiz. Şimdi de Arkeoloji müzesi alanının etrafını saracak, daha sonra Haleplibahçe, tünelden Balıklıgöl havzasından, Haşimiye, Divan yolu ve nihai olarak Şanlıurfalı kardeşlerimizin transfer edildiği her iki merkeze kadar gidecek olan 7 kilometrelik Trambüs Projesi'nde inşaat işine başlanmış durumdayız. Şanlıurfa'ya yakışır bir taşımacılık sistemini şehrimize kazandırmanın derdindeyiz. Tüm hizmetlerimiz Şanlıurfalı kardeşlerimiz içindir. Hizmetlerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Otobüslere binerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Nihat Çiftçi ve protokol üyeleri kent genelinde gezi yaparak programı tamamladı.