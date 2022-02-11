Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü

AA, Yasin Dikme - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da mıcır ocağında hafriyat boşaltırken uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da mıcır ocağında hafriyat boşaltırken uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Akçakale çevre yolundaki mıcır ocağında hafriyat boşaltan İsa D'nin kullandığı 33 BEN 86 plakalı kamyon, zeminin kayması üzerine yaklaşık 30 metre aşağıya düştü.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsa D'nin cenazesi, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü

Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü

Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü

Son dakika... ŞANLIURFA - Uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü

AA / Yasin Dikme - Kültür Sanat

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title