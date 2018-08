- Şanlıurfa turizminde tarihi rekor kırıldı

Şanlıurfa'da turist sayısının 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor

Şanlıurfa 2018'de ziyaretçi rekoru kırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2018 yılında hedef olarak konulan 1 milyon turist sayısını geçerek tarihinin rekorunu kırdı.

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde düzenlediği terör operasyonları meyvesini vermeye devam ediyor. Şanlıurfa 2018 yılında koyduğu 1 milyon turist sayısını yılsonuna 4 ay kala aşarak tarihinin rekorunu kırdı. Kurban Bayramı tatilinin ilk iki günü de dahil olmak üzere Şanlıurfa'ya gelen turist sayısının 1 milyon rakamını devirdiği açıklandı. Rakamların atmasında en büyük unsurun bölgedeki terör ile Türkiye'nin sınır ötesine düzenlediği operasyonlarla bölgeyi daha güvenli hale getirmesinin etkili olduğu belirtildi. Bir diğer etkenin ise Göbeklitepe'nin Temmuz ayının başında UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesine alınması olduğu dile getirildi.

Tüm konaklama tesisleri yüzde 100 doluluk oranında

Balıklıgöl'ü ziyaret ederek basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm konaklama tesisleri ile otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Şu anda Balıklıgöl'deyiz, Halil-ü Rahman'dayız. Gerçekten bayram tatili sebebiyle cıvıl cıvıl. Şehir turizm anlamında otellerimiz, konaklarımız, butik otellerimiz hepsi şu anda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Zaten cumhurbaşkanımızın 100 günlük hükümet programında da Şanlıurfa'ya ve yine UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine giren Göbeklitepe vardı. Bizler de turizm atağı noktasında yıllardır yerel yöneticiler olarak çalışıyoruz. bu gün artık Şanlıurfa'da bunun sonuç verdiğini görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Şanlıurfa zengin bir yer. İnanç merkezleri, arkeoloji merkezleri, kültürel varlıklar, müzik, sanat, mutfak anlamında çok çok zengin olduğu için gelen misafirler de ben şöyle bir baktım, mutlular. Geldiklerinden çok memnunlar, bu da bizlere huzur veriyor" dedi.

Bir milyon turist sayısı aşılarak tarihi rekor kırıldı

Şu anda 1 milyon turist rakamının aşıldığını söyleyen Çiftçi, "Öyle görünüyor ki 1 milyonu aşıyoruz. Benim tahminime göre 1 milyon 200 bin, 250 bin gibi bir rakam geliyor. Yıl sonu netleşecek ama 1 milyonu aştığımız kesin. Şimdiden 1 milyona yaklaştık. Geçen bir rakam aldım, 900 bin üstüydü. Belki bu tatille birlikte 1 milyonu devirmiş olacağız. Hedef 1 milyon dedik, Allah'a şükür 2018 için bu 1 milyonu devirdik. Artık 2019 yılında hedef 2 milyon diyeceğiz. Dediğim gibi Göbeklitepe çok önemli bir unsurdu. Özellikle UNESCO anlamında daimi listede yer alınca, geçici listedeydi. Şimdi Harran geçici listede. Allah'a şükür uğraşıyoruz, lobilerimiz, her şekliyle her şekliyle hükumetimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız. Bakanımız da bayramdan sonra tüm büyükelçilerle birlikte, kendisiyle görüşme yaptım, inşallah Şanlıurfa'da yer alacak. İşte onların da desteğiyle Harran'ı da bir daimi listeye alırsak Şanlıurfa'nın önünü hiç kimse alamaz, 2 milyonu da deviririz" şeklinde konuştu.

100 günlük eylem planında Göbeklitepe

Hükumetin açıkladığı 100 günlük eylem planında Göbeklitepe'nin de olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "100 günlük bir eylem planı hazırlandı. Turizm hedefleri içerisinde cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bahsettiği üzere tamamıyla UNESCO üzerine kurulu bir strateji var. UNESCO'nun da taze olarak kalıcı listeye dahil etmiş olduğu Göbeklitepe var. Dolayısıyla bakanlığımızın da, Cumhurbaşkanlığımızın da ve bizim de Göbeklitepe üzerinde yoğunlaşmamız ve Göbeklitepe'nin Şanlıurfa'da oluşu Şanlıurfa'yı turizmde bu 100 günlük eylem planında dahi merkez noktası haline getiriyor. Onun için önemsiyoruz çünkü şehrimizi ilgilendiriyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bu sonuç veriyor. Bunu her gün rahatlıkla, ilerlemiş şekliyle Şanlıurfa'da hissediyoruz. Cumhurbaşkanımıza da, Kültür ve Turizm Bakanımıza da şehrimize vermiş oldukları önemden dolayı da buradan teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.