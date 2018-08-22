Şanlıurfa Turizmde Hedef Büyüttü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bu yıl için belirledikleri 1 milyon turist hedefini geçtiklerini, 2019'da hedeflerinin 2 milyon turist olduğunu belirtti.

Çiftçi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük Eylem Planı"nda Göbeklitepe'nin de yer aldığını anımsattı.

Turizm alanında yürüttükleri çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Çiftçi, "Bölgenin tanıtılması, esnafın daha iyi iş yapması, sektörden kazanç sağlaması herkesin yüzünü güldürüyor. Tabii Şanlıurfa turizm açısından zengin bir yer. Bir inanç, arkeoloji merkezi, kültürel varlıklar, müzik, sanat gibi birçok yönden zengin bir kent." dedi.

Balıklıgöl'de bir araya geldiği turistlerin çok mutlu olduğunu ifade eden Çiftçi, ziyaretçilerin en çok Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Harran'ı görmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Çiftçi, kentte bu yıl yaşanan turist yoğunluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yılın ilk aylarında 1 milyon turist hedefiyle yola çıkmıştık. Son aldığımız rakamlarda 900 bin turiste ulaşmıştık. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte 1 milyon rakamını devirmiş olacağız. Yıl sonu 1 milyon 200 bin turisti yakalayacağımızı tahmin ediyorum. 2018'deki 1 milyon turist hedefini devirdik. Artık 2019 yılı için hedef 2 milyon turist diyeceğiz. Göbeklitepe özellikle turizmimiz için önemli bir unsurdu. Özellikle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nden kalıcı listeye alınınca turistler ilgi gösterdi. Şimdi Harran geçici listede. Bu konuda da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bayramdan sonra bakanımız da tüm büyükelçilerle Şanlıurfa'ya gelecekler. Onların da desteğiyle Harran da kalıcı listeye girdiğinde 2 milyon turist sayısını da yakalarız."

"Göbeklitepe üzerinde yoğunlaşacağız"

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Türkiye'de en son Göbeklitepe'nin alındığını hatırlatan Çiftçi, ören yerinin 100 günlük eylem planı kapsamında turizm merkezi haline geleceğini ifade etti.

Çiftçi, Göbeklitepe'yi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın ve bizim Göbeklitepe üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Hükümetimizin 100 Günlük Eylem Planı turizm alanında Şanlıurfa'da Göbeklitepe üzerinde oluşmuş durumda. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bunun her gün Şanlıurfa'da ilerlediğini hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımıza şehrimize verdikleri önemden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.