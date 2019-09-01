Şanlıurfa transanatolia rally raid ekibi göbeklitepeyi gezdi

01.09.2019 21:22

TransAnatolia Rally Raid ekibi Göbeklitepeyi gezdi

Dünyanın en büyük ve zorlu yarışlarından biri olarak görülen TransAnatolia Rally Raid'e katılan sporcu ve teknik ekipten oluşan 500 kişilik grup, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi gezdi.

Bolu Abant Tabiat Parkı'nda 24 Ağustos'ta başlayan ve 7 ülkeden 137 sporcunun 84 araçla katıldığı TransAnatolia Rally Raid yarışının finali Şanlıurfa'da tamamlanmasının ardından sporcular kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Yarışmaya katılan 500 kişilik sporcu ve teknik ekip ilk olarak Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan Göbeklitepeyi gezdi. Renkli görüntülerin yaşandığı geziyle ilgili açıklamada bulunan TransAnatolia Rally Raid Organizasyon Sorumlusu Murat Öztürk, Şanlıurfa'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Herkesi Şanlıurfa'ya ve Göbeklitepe'ye davet eden Öztürk, 2019 yılı Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle bizler de Bolu Abant'tan start aldık ve bugün tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa Göbeklitepe'deyiz. Bundan önce Nemrut'u, Harran Ovası'nı, Tuz Gölü'nü ve Anadolu'nun birbirinden güzel topraklarını geçtik. Yurt dışından yoğun katılım olması ülkemizin tanıtımında çok güzel bir rol oynadı. Katılan herkes çok memnun. Bu yıl yapılan ralli, Transantolia'nın en iyi rallisi oldu. En zorlu ve en güzel etaplar bu yıl gerçekleşti. Bizlere emek veren tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Toplam 500 kişilik bir kafile ile buraya geldik ve evlerine çok memnun bir şekilde dönüyorlar. Tüm amacımız Göbeklitepe'ye gelmekti. Çünkü Göbeklitepe tarihin akışını değiştiren bir nokta. Bizim için çok çok önemli bir yer. Herkesi Göbeklitepe'ye davet ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA