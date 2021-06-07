Şanlıurfa TMO'da yolsuzluk iddiası
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Şanlıurfa TMO'da yolsuzluk iddiası

Şanlıurfa TMO'da yolsuzluk iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında AK Parti eski milletvekili Mazhar Bağlı'nın kardeşi olan TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı da yer alıyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda AK Parti eski milletvekili Mazhar Bağlı'nın kardeşi olan TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı da yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "rüşvet almak ve vermek", "ihaleye fesat karıştırmak", "kamuyu zarara uğratmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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