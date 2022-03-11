Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,37 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,88
|6,10
|Mısır
|Kg
|3,38
|4,73
|Kütlü pamuk
|Kg
|11,00
|17,00
|Preseli pamuk
|Kg
|25,37
|25,37
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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