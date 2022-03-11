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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,37 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
BuğdayKg2,88

6,10
MısırKg3,38

4,73
Kütlü pamukKg11,00

17,00
Preseli pamukKg25,37

25,37
ArpaKg1,75

1,75

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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