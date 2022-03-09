Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,85 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|6,00
|6,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,00
|13,85
|Mısır
|Kg
|3,03
|6,00
|Buğday
|Kg
|2,50
|6,00
|Arpa
|Kg
|4,30
|4,30
|Preseli pamuk
|Kg
|32,50
|46,66
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,44
|4,10
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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