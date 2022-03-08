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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında, preseli pamuğun kilogramı, en yüksek 41 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında, preseli pamuğun kilogramı, en yüksek 41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg1,75

2,07
BuğdayKg4,85

6,05
MısırKg2,35

5,00
Kütlü pamukKg14,00

24,15
Preseli pamukKg33,85

41,00
Ham pamuk yağıKg15,00

15,00
Yağlık çiğitKg3,64

3,64

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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