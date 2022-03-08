Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında, preseli pamuğun kilogramı, en yüksek 41 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında, preseli pamuğun kilogramı, en yüksek 41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,07
|Buğday
|Kg
|4,85
|6,05
|Mısır
|Kg
|2,35
|5,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|14,00
|24,15
|Preseli pamuk
|Kg
|33,85
|41,00
|Ham pamuk yağı
|Kg
|15,00
|15,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,64
|3,64
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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