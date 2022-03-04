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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9-28 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9-28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

2,00
BuğdayKg4,77

5,05
MısırKg2,65

3,60
Kütlü pamukKg9,00

28,00
Linter pamukKg6,11

6,11
AyçiçeğiKg5,10

5,10

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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