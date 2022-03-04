Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Yasin Dikme - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9-28 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9-28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Buğday
|Kg
|4,77
|5,05
|Mısır
|Kg
|2,65
|3,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|28,00
|Linter pamuk
|Kg
|6,11
|6,11
|Ayçiçeği
|Kg
|5,10
|5,10
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500