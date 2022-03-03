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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37-42 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37-42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

13,31
NohutKg6,44

6,44
ArpaKg1,75

2,97
BuğdayKg2,25

5,05
MısırKg2,97

4,15
Kütlü pamukKg11,00

29,00
Preseli pamukKg37,00

42,00
Yağlık çiğitKg3,38

3,95

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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