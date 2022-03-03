Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37-42 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37-42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|13,31
|Nohut
|Kg
|6,44
|6,44
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,97
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,05
|Mısır
|Kg
|2,97
|4,15
|Kütlü pamuk
|Kg
|11,00
|29,00
|Preseli pamuk
|Kg
|37,00
|42,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,38
|3,95
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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