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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 15,90 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 15,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg15,9015,90
MısırKg2,002,31
NohutKg11,5011,50
BuğdayKg2,252,80
ArpaKg2,153,44

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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