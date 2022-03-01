Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 36 ila 48,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 36 ila 48,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|14,82
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,95
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,25
|Mısır
|Kg
|2,46
|4,09
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,50
|28,00
|Preseli pamuk
|Kg
|36,00
|48,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,40
|4,35
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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