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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 36 ila 48,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 36 ila 48,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

14,82
ArpaKg1,75

3,95
BuğdayKg2,25

5,25
MısırKg2,46

4,09
Kütlü pamukKg8,50

28,00
Preseli pamukKg36,00

48,50
Yağlık çiğitKg2,40

4,35

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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