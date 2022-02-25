Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 20,00 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 20,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|4,95
|4,95
|Mısır
|Kg
|2,30
|4,14
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,00
|20,00
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Süt
|Kg
|2,95
|2,95
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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