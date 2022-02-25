Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Yasin Dikme - Ekonomi
 - Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 20,00 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 20,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg3,50

5,00
ArpaKg1,75

1,75
BuğdayKg4,95

4,95
MısırKg2,30

4,14
Kütlü pamukKg10,00

20,00
NohutKg5,00

5,00
SütKg2,95

2,95

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title