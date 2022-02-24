Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37,66 ila 40 lira arasından satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37,66 ila 40 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|6,50
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|4,96
|Mısır
|Kg
|3,69
|3,69
|Kütlü pamuk
|Kg
|11,25
|20,00
|Preseli pamuk
|Kg
|37,66
|40,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,95
|3,60
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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