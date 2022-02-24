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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37,66 ila 40 lira arasından satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37,66 ila 40 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

6,50
ArpaKg1,75

2,00
BuğdayKg2,25

4,96
MısırKg3,69

3,69
Kütlü pamukKg11,25

20,00
Preseli pamukKg37,66

40,00
Yağlık çiğitKg2,95

3,60

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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