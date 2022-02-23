Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 12,20 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 12,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|12,20
|12,20
|Mısır
|Kg
|2,35
|4,10
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|4,96
|4,96
|Arpa
|Kg
|2,15
|3,44
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,77
|3,60
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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