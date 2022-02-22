Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,90 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Aspir
|Kg
|4,00
|4,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,51
|13,90
|Mısır
|Kg
|2,85
|3,95
|Buğday
|Kg
|2,49
|5,05
|Arpa
|Kg
|2,25
|5,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,50
|24,00
|Preseli pamuk
|Kg
|36,00
|42,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,70
|3,76
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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