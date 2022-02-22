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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,90 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
AspirKg4,004,00
Kırmızı mercimekKg5,5113,90
MısırKg2,853,95
BuğdayKg2,495,05
ArpaKg2,255,40
Kütlü pamukKg8,5024,00
Preseli pamukKg36,0042,00
Yağlık çiğitKg2,703,76

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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