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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,75 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

2,50
BuğdayKg3,60

4,97
KimyonKg34,00

34,85
ÇigitKg2,64

3,73
MısırKg3,66

3,66
Kütlü pamukKg9,90

28,00
Preseli pamukKg39,30

40,75
Yağlık çiğitKg2,70

4,35

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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