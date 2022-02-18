Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,75 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,50
|Buğday
|Kg
|3,60
|4,97
|Kimyon
|Kg
|34,00
|34,85
|Çigit
|Kg
|2,64
|3,73
|Mısır
|Kg
|3,66
|3,66
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,90
|28,00
|Preseli pamuk
|Kg
|39,30
|40,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,70
|4,35
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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