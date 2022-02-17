Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,55 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|14,10
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,17
|Mısır
|Kg
|2,95
|3,66
|Kütlü pamuk
|Kg
|12,00
|24,00
|Preseli pamuk
|Kg
|27,00
|42,55
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,70
|4,35
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500