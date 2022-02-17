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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,55 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

14,10
ArpaKg1,75

1,75
BuğdayKg2,25

5,17
MısırKg2,95

3,66
Kütlü pamukKg12,00

24,00
Preseli pamukKg27,00

42,55
Yağlık çiğitKg2,70

4,35

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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