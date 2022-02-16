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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg5,00

5,00
BuğdayKg2,50

5,70
MısırKg2,26

3,50
NohutKg4,00

4,00
ArpaKg1,75

2,50

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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