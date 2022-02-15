Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,10
|8,10
|Nohut
|Kg
|8,01
|8,01
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,45
|Mısır
|Kg
|2,40
|3,83
|Kütlü pamuk
|Kg
|11,00
|18,80
|Preseli pamuk
|Kg
|28,50
|48,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,12
|3,60
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500