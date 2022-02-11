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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 28 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg3,25

3,25
BuğdayKg3,05

5,11
MısırKg2,68

3,25
Kütlü pamukKg14,80

28,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

8,00

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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