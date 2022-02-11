Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Yasin Dikme - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 28 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|3,25
|3,25
|Buğday
|Kg
|3,05
|5,11
|Mısır
|Kg
|2,68
|3,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|14,80
|28,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|8,00
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500