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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg1,75

1,77
BuğdayKg2,25

5,22
MısırKg2,42

3,60
Kütlü pamukKg15,00

17,00
Preseli pamukKg32,80

40,00
Yağlık çiğitKg3,75

3,75
Ham pamuk yağıKg16,00

16,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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