Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,77
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,22
|Mısır
|Kg
|2,42
|3,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|15,00
|17,00
|Preseli pamuk
|Kg
|32,80
|40,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,75
|3,75
|Ham pamuk yağı
|Kg
|16,00
|16,00
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500