Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14,09 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,09
|14.09
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|3,50
|Mısır
|Kg
|2,80
|3,80
|Fasulye
|Kg
|10,72
|10,72
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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