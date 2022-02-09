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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14,09 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,09

14.09
Yeşil mercimekKg5,00

5,00
BuğdayKg2,25

3,50
MısırKg2,80

3,80
FasulyeKg10,72

10,72
ArpaKg1,75

2,00

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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