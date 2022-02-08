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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,55 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

7,00
BuğdayKg2,25

5,25
MısırKg2,70

4,50
ArpaKg1,75

2,00
NohutKg6,00

6,00
Preseli pamukKg36,25

46,55
Yağlık çiğitKg2,65

3,50

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

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