Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,55 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|7,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,25
|Mısır
|Kg
|2,70
|4,50
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Nohut
|Kg
|6,00
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|36,25
|46,55
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,65
|3,50
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber
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