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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeği kilogramı 14,35 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeği kilogramı 14,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,35

14.35
Yeşil mercimekKg5,00

5,00
BuğdayKg4,98

5,18
MısırKg2,80

3,80
FasulyeKg5,10

9,00
Yaş sebzeKg3,50

3,50
ArpaKg1,75

1,75

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Ekonomi, Haber

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