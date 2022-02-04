Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeği kilogramı 14,35 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeği kilogramı 14,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,35
|14.35
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|4,98
|5,18
|Mısır
|Kg
|2,80
|3,80
|Fasulye
|Kg
|5,10
|9,00
|Yaş sebze
|Kg
|3,50
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Ekonomi, Haber
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