Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25-39,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25-39,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,06
|Mısır
|Kg
|2,18
|3,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,30
|20,40
|Preseli pamuk
|Kg
|25,00
|39,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,98
|4,05
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber
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