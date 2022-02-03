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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25-39,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25-39,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
BuğdayKg2,25

5,06
MısırKg2,18

3,80
Kütlü pamukKg8,30

20,40
Preseli pamukKg25,00

39,50
Yağlık çiğitKg2,98

4,05

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

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