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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 33,80 ila 38,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 33,80 ila 38,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

8,00
ArpaKg1,75

4,00
BuğdayKg2,25

5,06
MısırKg2,10

3,85
Kütlü pamukKg9,00

24,30
Preseli pamukKg33,80

38,50
Yağlık çiğitKg3,50

5,00
DomatesKg2,30

2,30

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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