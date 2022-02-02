Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 33,80 ila 38,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 33,80 ila 38,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|8,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|4,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,06
|Mısır
|Kg
|2,10
|3,85
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|24,30
|Preseli pamuk
|Kg
|33,80
|38,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,50
|5,00
|Domates
|Kg
|2,30
|2,30
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber
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