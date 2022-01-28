Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 61,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 61,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,30
|14,80
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|5,00
|5,75
|Mısır
|Kg
|3,47
|3,48
|Dana karkas
|Kg
|61,50
|61,50
AA / Yasin Dikme - Güncel
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