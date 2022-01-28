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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 61,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 61,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,30

14,80
NohutKg5,00

5,00
ArpaKg1,75

1,75
BuğdayKg5,00

5,75
MısırKg3,47

3,48
Dana karkasKg61,50

61,50

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Güncel, Haber

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