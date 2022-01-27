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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,40 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

10,00
NohutKg6,00

6,00
ArpaKg1,75

2,50
BuğdayKg2,25

3,00
MısırKg3,10

3,24
Kütlü pamukKg9,71

19,90
Preseli pamukKg37,10

37,40
Yağlık çiğitKg3,60

4,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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