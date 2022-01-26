Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|12,00
|12,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Mısır
|Kg
|2,00
|4,80
|Buğday
|Kg
|2,25
|4,26
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,50
|4,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
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