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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg12,0012,00
Kırmızı mercimekKg5,005,00
MısırKg2,004,80
BuğdayKg2,254,26
ArpaKg1,752,50
Yağlık çiğitKg3,504,00

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

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