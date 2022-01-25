Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,70 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|13,22
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,27
|Mısır
|Kg
|2,00
|4,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,60
|24,00
|Preseli pamuk
|Kg
|27,63
|38,70
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,60
|3,95
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi Haberleri
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